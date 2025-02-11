Бардинов Варвара 1713 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Варвара

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1713

умерла Неизвестно

Отец
ФедорОколо 1690 г.р.
Супруги
Бардинов Степан1718 г.р.
Дети
Бардинов Никита1753 г.р.
(Бардинов) Марья1758 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардинов Степан

Рождение ребёнка
1753

Сын: Бардинов Никита

Отец ребёнка: Бардинов Степан

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Бардинов) Марья

Отец ребёнка: Бардинов Степан

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Бардинов) Степанида

Отец ребёнка: Бардинов Степан

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.