Бардинов Варвара
женский, родилась 1713
умерла Неизвестно
ОтецФедорОколо 1690 г.р.
Супруги
Бардинов Степан1718 г.р.
Дети
Бардинов Никита1753 г.р.
(Бардинов) Марья1758 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бардинов Степан
Рождение ребёнка
1753
Сын: Бардинов Никита
Отец ребёнка: Бардинов Степан
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Бардинов) Марья
Отец ребёнка: Бардинов Степан
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Бардинов) Степанида
Отец ребёнка: Бардинов Степан
Смерть
Неизвестно