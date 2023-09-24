Бороздкина Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБороздкина Евфимия Михайловна

Бороздкина Евфимия Михайловна

Место рождения

Степанцево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

02.02.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Михаил Борисович

Мать: не указана

Степанцево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1848 ст.

Муж: Бороздкин Александр Павлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп2 д661Б стр1636об-1637(1631) Б АлександрПавлович
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Бороздкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Бороздкин Александр Павлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.02.1908 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3248 стр195об-196(200) СМ ЕфимияМихайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.