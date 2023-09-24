Бороздкина Евфимия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смерти02.02.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Михаил Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1848 ст.
ГАЯО ф230 оп2 д661Б стр1636об-1637(1631) Б АлександрПавлович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Бороздкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Бороздкин Александр Павлович
Смерть
02.02.1908 ст.
ГАЯО ф230 оп11-18 д3248 стр195об-196(200) СМ ЕфимияМихайловна