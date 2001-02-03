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Ганиев Хамит Исламгалиевич

Место рождения

Деревня Бишкази, Гумеровская волость, Уфимский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

21.07.1929

Дата смерти

03.02.2001

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1929

Отец: Ганиев Исламгали Ганиевич

Мать: Ганиева (Ибрагимова) Галима Гиндалифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганиева (Еникеева) София

Смерть
03.02.2001
Похороны
2001

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