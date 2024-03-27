Сафиханов Фатахетдин
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения30.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1874
Отец: Сафиханов Секам
Мать: (Юнисова) Азиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедретдинова) Бибигайша
Мать ребёнка: (Бедретдинова) Бибихадичя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна
Мать ребёнка: (Бедретдинова) Бибихадичя
Смерть
Неизвестно