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Сафиханов Фатахетдин

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

30.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1874

Отец: Сафиханов Секам

Мать: (Юнисова) Азиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедретдинова) Бибигайша

Мать ребёнка: (Бедретдинова) Бибихадичя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бедретдинова) Бибихадичя

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна

Мать ребёнка: (Бедретдинова) Бибихадичя

Смерть
Неизвестно

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