Степанова Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Степанов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Степанов Пётр Петрович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Семенова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Степанов Пётр Петрович

Россия Ленинградская обл., Валдайский р-н, д. Дергачино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Степанов Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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