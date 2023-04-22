Власов Егор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна Кононовна
Место жительства
1904 ст.
Шолохово, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.08.1904 ст.
Дочь: Власова Вера Егоровна
Мать ребёнка: Власова Анна Кононовна
Смерть
Неизвестно