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Ikonen Christer Erkinpoika

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Место рождения

Ikolanniemi, Pielisjärvi, Suomi

Дата рождения

1683

Дата смерти

03.06.1763

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: Ikonen Erik Erkki

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Talollinen
Рождение ребёнка
1720

Сын: Ikonen Igoin Christer Christersson

Мать ребёнка: Ikonen (Horttanainen Hortanain) Kerttu Pekantytär

Смерть
03.06.1763
Похороны
13.06.1763

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