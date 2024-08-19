Ikonen Christer Erkinpoika
Место рожденияIkolanniemi, Pielisjärvi, Suomi
Дата рождения1683
Дата смерти03.06.1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: Ikonen Erik Erkki
Мать: ?
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Talollinen
Рождение ребёнка
1720
Сын: Ikonen Igoin Christer Christersson
Мать ребёнка: Ikonen (Horttanainen Hortanain) Kerttu Pekantytär
Смерть
03.06.1763
Похороны
13.06.1763