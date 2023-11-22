Залешина Екатерина Лукояновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьян
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно