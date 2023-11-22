Залешина Екатерина Лукояновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залешина Екатерина Лукояновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Залешин Семен Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Залешин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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