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Сумороков Иван Матвеевич

Место рождения

Верхнее-Шестаково

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Сумороков Матвей

Мать: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
1663

Сын: Самороков Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумороков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумороков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумороков Данилка Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумороков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумороков Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее-Шестаково
Смерть
Неизвестно
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