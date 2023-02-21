Сумороков Иван Матвеевич
Место рожденияВерхнее-Шестаково
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Сумороков Матвей
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
1663
Сын: Самороков Алексей Иванович
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумороков Данилка Иванович
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумороков Василий Иванович
Верхнее-Шестаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумороков Григорий Иванович
Верхнее-Шестаково
Смерть
Неизвестно