Пучнин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучнин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучнин Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Пучнина (Колтуненко) Надежда Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучнин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Пучнина (Колтуненко) Надежда Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучнина (Колтуненко) Надежда Валерьевна

Смерть
Неизвестно

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