Безпалов Филипп Григорьев
мужской, родился 1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 20.01.1875, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБезпалов Григорий Тимофеев1846 г.р.
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Рождение
1872
Отец: Безпалов Григорий Тимофеев
Мать: ?
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.01.1875
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область