Безпалов Филипп Григорьев 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Безпалов Филипп Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1872, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 20.01.1875, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Безпалов Григорий Тимофеев1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Безпалов Григорий Тимофеев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.01.1875
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: В молодом возрасте | От оспы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.