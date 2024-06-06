Яско (Свиридова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1926 и 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1926 и 1946
Отец: Свиридов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яско Николай
Рождение ребёнка
Около 1957
Дочь: (Яско) Зоя
Отец ребёнка: Яско Николай
Рождение ребёнка
Между 1958 и 1961
Дочь: (Яско) Валентина
Отец ребёнка: Яско Николай
Рождение ребёнка
Между 1959 и 1962
Сын: Яско Николай
Отец ребёнка: Яско Николай
Рождение ребёнка
Между 1962 и 1968
Сын: Яско Василий
Отец ребёнка: Яско Николай