Яско (Свиридова) Галина Между 1926 и 1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яско (Свиридова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1926 и 1946

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

Около 1957 г.р.
Между 1958 и 1961 г.р.
Между 1959 и 1962 г.р.
Между 1962 и 1968 г.р.

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1926 и 1946

Отец: Свиридов Пётр

Мать: Свиридова (Лейко) Полонея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яско Николай

Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: (Яско) Зоя

Отец ребёнка: Яско Николай

Рождение ребёнка
Между 1958 и 1961

Дочь: (Яско) Валентина

Отец ребёнка: Яско Николай

Рождение ребёнка
Между 1959 и 1962

Сын: Яско Николай

Отец ребёнка: Яско Николай

Рождение ребёнка
Между 1962 и 1968

Сын: Яско Василий

Отец ребёнка: Яско Николай

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