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Швецова Александра Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.

Сын: Швецов Николай Петров

Отец ребёнка: Швецов Петр Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1920

Дочь: Швецова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Швецов Петр Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1925

Сын: Швецов Алексей Петров

Отец ребёнка: Швецов Петр Василиев

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Петр Василиев

Смерть
Неизвестно
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