Швецова Александра Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1916 ст.
Отец ребёнка: Швецов Петр Василиев
Рождение ребёнка
06.03.1920
Дочь: Швецова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Швецов Петр Василиев
Рождение ребёнка
30.05.1925
Отец ребёнка: Швецов Петр Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Петр Василиев
Смерть
Неизвестно