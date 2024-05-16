Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухань (Горностаева) Нина

Отец ребёнка: Горностаев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горностаев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна

Отец ребёнка: Горностаев Павел Иванович

Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Смерть
1941

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