Горнастаева (Старицина) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухань (Горностаева) Нина
Отец ребёнка: Горностаев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Каратаева (Горностаева) Нелли Павловна
Отец ребёнка: Горностаев Павел Иванович
Агинское, Агинский р-н, Читинская обл., Россия
Смерть
1941