Чиркова Гликерия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова Гликерия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1669 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Алексей Мокеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: (Чиркова) Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Чирков Алексей Мокеев

Смерть
После 1710

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