Чижов Юрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов Юрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.2006

Дочь: Чижова Карина Юрьевна

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Рождение ребёнка
06.08.2012

Сын: Чижов Игнат Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.2021

Дочь: Чижова Дарьяна Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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