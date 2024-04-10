Чижов Юрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2006
Дочь: Чижова Карина Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.2012
Сын: Чижов Игнат Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.2021
Дочь: Чижова Дарьяна Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности