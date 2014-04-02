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Страдымова (Гордеева) Лидия

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Место рождения

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.03.1924

Дата смерти

02.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924

Отец: Гордеев Аким Петрович

Мать: Гордеева (Сучкова) Соломея Нефедовна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страдымов Виктор

Отец ребёнка: Страдымов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страдымов Петр

Рождение ребёнка
02.11.1947

Дочь: (Страдымова) Надежда

Отец ребёнка: Страдымов Петр

Смерть
02.04.2014
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь

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