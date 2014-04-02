Страдымова (Гордеева) Лидия
Место рождения
Дата рождения25.03.1924
Дата смерти02.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страдымов Виктор
Отец ребёнка: Страдымов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Страдымов Петр
Рождение ребёнка
02.11.1947
Дочь: (Страдымова) Надежда
Отец ребёнка: Страдымов Петр
Смерть
02.04.2014
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь