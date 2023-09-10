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- Феодосия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Василий Петрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1900 ст.

Сын: - Александр Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Петрович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.12-13 (Рождение №-54м)
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.

Сын: - Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Петрович

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.9-10 (Рождение №-26м)
Смерть
После 1906 ст.

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