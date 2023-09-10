- Феодосия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Василий Петрович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1900 ст.
Отец ребёнка: - Василий Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.12-13 (Рождение №-54м)
Рождение ребёнка
23.03.1905 ст.
Сын: - Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: - Василий Петрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.9-10 (Рождение №-26м)
Смерть
После 1906 ст.