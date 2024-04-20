Золотухина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина Наталья Николаевна

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

05.04.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Скрыто настройками приватности
Место жительства
С 05.04.1985 по 2009
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 2009 по 31.12.2012
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 31.12.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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