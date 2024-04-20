Золотухина Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Место жительства
С 05.04.1985 по 2009
Место жительства
С 2009 по 31.12.2012
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 31.12.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург