Бодаева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бодаев Петр Иванович
Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич
Орджоникидзевский край, Егорлыкский район краснофлотец
Рождение ребёнка
21.04.1933
Сын: Бодаев Лев Иванович
Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич
с. Боево, Золотухинский район, Курская область