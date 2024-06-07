Бодаева Мария Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодаева Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодаев Эдуард Иванович

Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодаев Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодаев Федор Иванович

Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бодаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич

Орджоникидзевский край, Егорлыкский район краснофлотец
Рождение ребёнка
21.04.1933

Сын: Бодаев Лев Иванович

Отец ребёнка: Бодаев Иван Григорьевич

с. Боево, Золотухинский район, Курская область

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