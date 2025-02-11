Тюленев Фёдор Терентьевич 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюленев Фёдор Терентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Супруги
Тюленева (Зенина) Александра Ивановна11.04.1867 г.р.
Дети
(Тюленева) Пелагея Фёдоровна05.10.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
02.10.1883

Жена: Тюленева (Зенина) Александра Ивановна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.10.1886

Дочь: (Тюленева) Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Тюленева (Зенина) Александра Ивановна

Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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