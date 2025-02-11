Тюленев Фёдор Терентьевич
мужской, родился 1855, Усманка, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Супруги
Тюленева (Зенина) Александра Ивановна11.04.1867 г.р.
Дети
(Тюленева) Пелагея Фёдоровна05.10.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1883
Рождение ребёнка
05.10.1886
Дочь: (Тюленева) Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Тюленева (Зенина) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно