Денисов Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1815 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.
Сын: Денисов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Денисова (Субботина) Параскева Яковлевна
Тимино, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
11.06.1823
Насадка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно