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Денисов Григорий Тимофеевич

Место рождения

Костарева, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Тимофей

Мать: не указана

Костарева, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
07.02.1815 ст.

Жена: Денисова (Субботина) Параскева Яковлевна

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.

Сын: Денисов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Денисова (Субботина) Параскева Яковлевна

Тимино, Пермский округ, Уральская область
Бракосочетание
11.06.1823

Жена: Денисова (Лукина) Парасковья Фёдоровна

Насадка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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