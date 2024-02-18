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Безвиконный Лаврентий

Место рождения

Ковалевка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковалевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безвиконная Клавдия Лаврентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безвиконный Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безвиконная сестра Григория Лаврентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Безвиконный Владимир Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Безвиконный Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Безвиконный Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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