Безвиконный Лаврентий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безвиконная Клавдия Лаврентьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безвиконный Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безвиконная сестра Григория Лаврентьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Безвиконный Владимир Лаврентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Безвиконный Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Безвиконный Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург