Семисаженов Василий Дмитриевич
Место рожденияПенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: ?
Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: ?
Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно