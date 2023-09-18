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Семисаженов Василий Дмитриевич

Место рождения

Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Семисаженов Дмитрий Иванов

Мать: Семисаженова Александра Андреева

Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Рождение ребёнка
1901

Сын: Семисаженов ? Васильевич

Мать ребёнка: ?

Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Семисаженов ? Васильевич

Мать ребёнка: ?

Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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