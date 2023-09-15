- Фёкла Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.
Сын: - Пётр Макарович
Отец ребёнка: - Макар Васильевич
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Макар Васильевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1901 ст.