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- Фёкла Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.

Сын: - Пётр Макарович

Отец ребёнка: - Макар Васильевич

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Макар Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1901 ст.
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