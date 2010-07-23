Бударина (Костева) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1946
Дата смерти23.07.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946
Бракосочетание
02.12.1966
Рождение ребёнка
30.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бударин Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1970
Сын: Бударин Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Бударин Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.2010