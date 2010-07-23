Бударина (Костева) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударина (Костева) Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1946

Дата смерти

23.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1946

Отец: Костев Андрей Адамович

Мать: Костева Ольга Александровна

Бракосочетание
02.12.1966

Муж: Бударин Анатолий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бударин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
05.11.1970

Сын: Бударин Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Бударин Анатолий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Анатолий Федорович

Смерть
23.07.2010
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