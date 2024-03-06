Вопольская (Вербовская) Ольга Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти?.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.02.1926
Сын: Вопольский Михаил Ануфриевич
Отец ребёнка: Вопольский Ануфрий Ефимович
Рождение ребёнка
02.12.1929
Сын: Вопольский Николай Ануфриевич
Отец ребёнка: Вопольский Ануфрий Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1992