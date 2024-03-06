Вопольская (Вербовская) Ольга Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вопольская (Вербовская) Ольга Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

?.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1920

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1926

Сын: Вопольский Михаил Ануфриевич

Отец ребёнка: Вопольский Ануфрий Ефимович

Рождение ребёнка
02.12.1929

Сын: Вопольский Николай Ануфриевич

Отец ребёнка: Вопольский Ануфрий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1992
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