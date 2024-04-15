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Эттейн Шейна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Афимья Гирмовна

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Гирмовна

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Гирмовна

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Эттейн Моисей Гирмович

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Эттейн Лейба Гирмович

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рохима Гирмовна

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Либа Гирмовна

Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этнтейн Гирш Азимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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