Эттейн Шейна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афимья Гирмовна
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Гирмовна
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Гирмовна
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рохима Гирмовна
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Либа Гирмовна
Отец ребёнка: Этнтейн Гирш Азимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно