Пономарева Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ана Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Феоктиста Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Пономарев Василий Тихонович

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Пономарев Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Пономарев Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Федосья Тихоновна

Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Тихон Никандрович

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