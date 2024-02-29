Пономарева Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ана Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Феоктиста Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Пономарев Василий Тихонович
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Пономарев Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Пономарев Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Федосья Тихоновна
Отец ребёнка: Пономарев Тихон Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно