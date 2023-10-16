Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Коровницкий Петр Иванов

Мать: Елисавета Ильина

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Герасиева

Отец ребёнка: Герасий Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасий Тимофеев

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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