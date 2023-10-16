Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Коровницкий Петр Иванов
Мать: Елисавета Ильина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Герасиева
Отец ребёнка: Герасий Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасий Тимофеев
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно