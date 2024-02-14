Bedretdin Mustafa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bedretdin Mustafa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Bedretdin Baluk

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bedretdin Hafiz

Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bedretdin (Baibulat) Halice

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bedretdin (Ali) Feruza

Рождение ребёнка
1922

Сын: Bedretdin Mortaza

Мать ребёнка: Bedretdin (Ali) Feruza

Смерть
Неизвестно

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