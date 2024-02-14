Bedretdin Mustafa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Bedretdin Baluk
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bedretdin Hafiz
Мать ребёнка: Bedretdin (Baibulat) Halice
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bedretdin (Ali) Feruza
Рождение ребёнка
1922
Сын: Bedretdin Mortaza
Мать ребёнка: Bedretdin (Ali) Feruza
Смерть
Неизвестно