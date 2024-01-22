Сморкалова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Сморкалова Ксения Харитонова
Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Сморкалов Василий Харитонов
Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Сморкалов Михайло Харитонов
Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров
Смерть
Неизвестно