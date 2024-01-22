Сморкалова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморкалова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сморкалов Харитон Захаров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сморкалов Иона Харитонов

Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Сморкалова Ксения Харитонова

Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Сморкалов Василий Харитонов

Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Сморкалов Михайло Харитонов

Отец ребёнка: Сморкалов Харитон Захаров

Смерть
Неизвестно

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