Миндубаев (Батыршин) Абдулла (Габдулбар) Миндубаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндубаев (Батыршин) Абдулла (Габдулбар) Миндубаевич

Место рождения

Маржангулово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.07.1922

Дата смерти

17.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1922

Отец: Батыршин Миндыбай Фархитдинович

Мать: Батыршина Суфия Умутбаевна

Маржангулово, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1953

Сын: Миндубаев Фарид Абдуллович

Мать ребёнка: Миндубаева (Сафиулина) Карима Миндиахметовна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.07.1961

Сын: Миндубаев Марат Абдуллович

Мать ребёнка: Миндубаева (Сафиулина) Карима Миндиахметовна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
17.10.1997
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

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