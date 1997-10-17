Миндубаев (Батыршин) Абдулла (Габдулбар) Миндубаевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1922
Дата смерти17.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1922
Рождение ребёнка
07.04.1953
Сын: Миндубаев Фарид Абдуллович
Мать ребёнка: Миндубаева (Сафиулина) Карима Миндиахметовна
Рождение ребёнка
19.07.1961
Сын: Миндубаев Марат Абдуллович
Мать ребёнка: Миндубаева (Сафиулина) Карима Миндиахметовна
Смерть
17.10.1997