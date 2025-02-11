Екатерина
женский, родилась 1770, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Федотов Алексей1778 г.р.
Дети
Федотов Карп1794 г.р.
(Федотов) Марфа1797 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Алексей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федотов Карп
Отец ребёнка: Федотов Алексей
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Федотов) Марфа
Отец ребёнка: Федотов Алексей
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федотов Дмитрий
Отец ребёнка: Федотов Алексей