Екатерина 1770 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1770, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Федотов Алексей1778 г.р.
Дети
Федотов Карп1794 г.р.
(Федотов) Марфа1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Алексей

Рождение ребёнка
1794

Сын: Федотов Карп

Отец ребёнка: Федотов Алексей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Федотов) Марфа

Отец ребёнка: Федотов Алексей

Рождение ребёнка
1810

Сын: Федотов Дмитрий

Отец ребёнка: Федотов Алексей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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