Иванов Анатолий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939
Отец: Иванов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна
Бракосочетание
11.07.1962
Смерть
Неизвестно