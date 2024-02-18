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Иванов Анатолий Матвеевич

Место рождения

Захино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939

Отец: Иванов Матвей Иванович

Мать: Иванова Ефросинья Ивановна

Захино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна

Бракосочетание
11.07.1962

Жена: Иванова (Петрова) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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