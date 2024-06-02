Попов Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Самарская губерния,Бузулукский уезд,с.Грачевка
Рождение ребёнка
11.10.1933
Дочь: Здравомыслова (Попова) Лилия Сергеевна
Мать ребёнка: Попова (Благова) Антонина Федоровна
Туркменская ССР,город Ашхабад