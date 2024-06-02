Попов Сергей Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Сергей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Благова) Антонина Федоровна

Самарская губерния,Бузулукский уезд,с.Грачевка
Рождение ребёнка
11.10.1933

Дочь: Здравомыслова (Попова) Лилия Сергеевна

Мать ребёнка: Попова (Благова) Антонина Федоровна

Туркменская ССР,город Ашхабад

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