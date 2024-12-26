Морозкин Павел Дмитриевич
мужской, родился 01.01.1888
умер Неизвестно
МатьМатрона Петровна1854 г.р.
ОтецМорозкин Дмитрий Яковлевич1847 г.р.
Супруги
Марфа Федоровна1892 г.р.
Дети
Морозкина Зинаида Павловна04.07.1931 г.р.
Морозкина Зинаида Павловна04.07.1931 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Отец: Морозкин Дмитрий Яковлевич
Мать: Матрона Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1931
Дочь: Морозкина Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1931
Дочь: Морозкина Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Марфа Федоровна
Бухоловский район,деревня Горки (Бели)
Смерть
Неизвестно