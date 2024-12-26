Морозкин Павел Дмитриевич 01.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Морозкин Павел Дмитриевич

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

мужской, родился 01.01.1888

умер Неизвестно

Мать
Матрона Петровна1854 г.р.
Отец
Морозкин Дмитрий Яковлевич1847 г.р.
Супруги
Марфа Федоровна1892 г.р.
Дети
Морозкина Зинаида Павловна04.07.1931 г.р.
Морозкина Зинаида Павловна04.07.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888

Отец: Морозкин Дмитрий Яковлевич

Мать: Матрона Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1931

Дочь: Морозкина Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1931

Дочь: Морозкина Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Марфа Федоровна

Бухоловский район,деревня Горки (Бели)

Смерть
Неизвестно

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