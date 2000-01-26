Белослудцева (Лыткина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения05.08.1923
Дата смерти26.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белослудцев Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белослудцев Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2000
Соликамск, Соликамский, Пермский край