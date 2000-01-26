Белослудцева (Лыткина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белослудцева (Лыткина) Анна Степановна

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

05.08.1923

Дата смерти

26.01.2000

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923

Отец: Лыткин Степан Иванович

Мать: Лыткина Татьяна Евдокимовна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белослудцев Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белослудцев Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белослудцев Юрий Александрович

Смерть
26.01.2000
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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