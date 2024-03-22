Юркова (Зубова) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Варваровка, Харківська область
Место жительства
С 1902 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1913 ст.
Отец ребёнка: Юрков Петр Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно