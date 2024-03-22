Юркова (Зубова) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Зубова) Ефимия Ивановна

Место рождения

Бударки, Харківська область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бударки, Харківська область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Юрков Петр Михайлович

Варваровка, Харківська область
Место жительства
С 1902 ст.
Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1913 ст.

Сын: Юрков Александр Петрович

Отец ребёнка: Юрков Петр Михайлович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Петр Михайлович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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