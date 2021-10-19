(Прокофьева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прокофьева) Евдокия

Место рождения

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошейкино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
родилась в деревне Макридино (позже объединили с деревней Ошейкино)
Бракосочетание
30.06.1738 ст.

Муж: Васильев Кирик или Кирилл

Заворино, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1756 ст.

Дочь: Акулина Кирикова или Кирьянова или Кириллова

Отец ребёнка: Васильев Кирик или Кирилл

Заворино, Кашинский, Тверская область
В разных документах (метрики, перепись) за разные годы у Акилины разные фамилии. Среди них: Кирьянова, Кирикова, Иванова. В метрике 1756 в качестве отца указан Кирил Васильев. Имя Акилина и Акулина
Смерть
Неизвестно

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