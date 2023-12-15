Фролов Константин Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1987
Отец: Фролов Виталий Геннадьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Дарья Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Алиса Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Михаил Константинович
Мать ребёнка: не указана