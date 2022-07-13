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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самочкин Герасим

Рождение ребёнка
1908

Сын: Самочкин Иоанн

Отец ребёнка: Самочкин Герасим

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Самочкина) Анастасия

Отец ребёнка: Самочкин Герасим

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Самочкина) Александра

Отец ребёнка: Самочкин Герасим

Рождение ребёнка
1915

Сын: Самочкин Григорий

Отец ребёнка: Самочкин Герасим

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