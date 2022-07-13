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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самочкин Герасим
Рождение ребёнка
1908
Сын: Самочкин Иоанн
Отец ребёнка: Самочкин Герасим
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Самочкина) Анастасия
Отец ребёнка: Самочкин Герасим
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Самочкина) Александра
Отец ребёнка: Самочкин Герасим
Рождение ребёнка
1915
Сын: Самочкин Григорий
Отец ребёнка: Самочкин Герасим