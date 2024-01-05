Киреева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1978

Отец: не указан

Мать: Акимкина Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
17.11.1996

Дочь: Мечель Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Смирнов Виктор

Рождение ребёнка
14.03.2002

Сын: Смирнов Владислав Викторович

Отец ребёнка: Смирнов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Михаил

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