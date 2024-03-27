Белых Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белых Неизвестно Петрович

Мать ребёнка: Белых Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусакова (Белых) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Белых Неизвестно

Рождение ребёнка
1881

Сын: Белых Василий Петрович

Мать ребёнка: Белых Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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