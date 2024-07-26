Клеопатра Гаврилова
Место рождения
Дата рождения17.10.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1834 ст.
Отец: Бобков Гаврила Антонов
Мать: Анна Елисеева
пом. Никифоровй крестьяне
Крещение
21.10.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники оного ж сельца и помщицы крест. Илья Елисеев м дворовая девка Марья Елисеева
Смерть
Неизвестно