Клеопатра Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлеопатра Гаврилова

Клеопатра Гаврилова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.10.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1834 ст.

Отец: Бобков Гаврила Антонов

Мать: Анна Елисеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоровй крестьяне
Крещение
21.10.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники оного ж сельца и помщицы крест. Илья Елисеев м дворовая девка Марья Елисеева
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.