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Маленков Андрей Артемович
Маленков Андрей Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.10.2016
Пол
Мужской
Отец
Маленков Артем Вячеславович
1992 г.р.
Мать
Маленкова (Ананьева) Анастасия Викторовна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2016
Отец:
Маленков Артем Вячеславович
Мать:
Маленкова Анастасия Викторовна
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