Утробина Елена Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробина Елена Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утробин Козьма Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Утробин Дорофей Кузьмин

Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Утробин Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: (Утробина) Марья Кузьмина

Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: (Утробина) Елена Кузьмина

Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Утробин Клементий Кузьмин

Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин

Смерть
После 1710

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