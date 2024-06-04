Утробина Елена Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Утробин Козьма Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1695
Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин
Рождение ребёнка
Около 1698
Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: (Утробина) Марья Кузьмина
Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: (Утробина) Елена Кузьмина
Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Утробин Клементий Кузьмин
Отец ребёнка: Утробин Козьма Фомин
Смерть
После 1710