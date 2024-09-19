Филиппова Агрипина
Место рождения
Дата рождения01.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878 ст.
Отец: Марков Филипп
Мать: Андреева Лукерья
Бракосочетание
05.02.1899 ст.
Муж: Артамонов Сергей
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.
Сын: Сергеев Яков
Отец ребёнка: Артамонов Сергей
Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно