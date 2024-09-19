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Филиппова Агрипина

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1849 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878 ст.

Отец: Марков Филипп

Мать: Андреева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
05.02.1899 ст.

Муж: Артамонов Сергей

Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.

Сын: Сергеев Яков

Отец ребёнка: Артамонов Сергей

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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