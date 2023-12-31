Мыльцина Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Стефан
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
23.04.1850
Сын: Мильцын Яков Иванов
Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно