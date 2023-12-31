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Мыльцина Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
23.04.1850

Сын: Мильцын Яков Иванов

Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мильцын Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мильцын Никита Иванов

Отец ребёнка: Мыльцын Иван Михайлов

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльцын Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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