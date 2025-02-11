Паневина Мавра Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Паневин Вавила Макарович1849 г.р.
Дети
Дикарева (Паневина) Мария Вавиловна1871 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боева (Паневина) Феодосия Вавиловна
Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паневин Василий Вавилович
Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Темлянцева (Паневина) Матрона Вавиловна
Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Дикарева (Паневина) Мария Вавиловна
Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович
Смерть
Неизвестно