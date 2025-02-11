Паневина Мавра Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Паневина Мавра Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Паневин Вавила Макарович1849 г.р.
Дети
Темлянцева (Паневина) Матрона Вавиловна1869 г.р.
Дикарева (Паневина) Мария Вавиловна1871 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боева (Паневина) Феодосия Вавиловна

Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паневин Сергей Вавилович

Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паневин Вавила Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паневин Василий Вавилович

Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Темлянцева (Паневина) Матрона Вавиловна

Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Дикарева (Паневина) Мария Вавиловна

Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1874

Сын: Паневин Ефим Вавилович

Отец ребёнка: Паневин Вавила Макарович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.